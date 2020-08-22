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Marca: Месси был в ярости, что детали встречи с Куманом просочились в интернет

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Лео Месси, «Барселона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Инцидент только подтолкнул Лео к уходу из «Барсы».

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на публикацию об итогах разговора с новым главным тренером Роналдом Куманом.

По информации Marca, 33-летний Месси был в ярости от того, что подробности встречи просочились в интернет. Игрок считает, что опубликовавшая материал радиостанция RAC1 работает на президента «Барсы» Жозепа Бартомеу.

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Также Месси уверен, что совет директоров пытается вытеснить его из клуба и изобразить в образе плохого парня, который пытается спрыгнуть с тонущего корабля, а не остаться и помочь команде.

  • Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом следующего года.
  • RAC1 сообщили, что Лео уведомил Кумана об уходе из команды.
  • Тренер покинул команду после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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