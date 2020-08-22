Серию А можно будет закрывать.

«Ювентус» заинтересован в приглашении лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

В последнее время ходит много слухов о желании аргентинца покинуть Каталонию – его отправляют в «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ». Как сообщает Sport, среди претендентов на футболиста есть и чемпион Италии «Ювентус» – в случае перехода Лео окажется в одном клубе со своим главным антагонистом – Криштиану Роналду.

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Месси провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру.

Текущий контракт игрока с клубом истечет через год.

Месси шантажирует «Барселону». Вероятность ухода в «Интер» и «Ман Сити» – около нуля

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