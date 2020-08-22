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Mundo Deportivo: «Барселона» в ярости от поведения Ракитича – игрок отметил триумф «Севильи» в ЛЕ

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Иван Ракитич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 34 минут

В Каталонии считают, что после позора в матче с «Баварией» это было неуместно.

В «Барселоне» недовольны поведением полузащитника Ивана Ракитича.

Футболист бурно отпраздновал победу «Севильи» в Лиге Европы. Хорват несколько лет играл за испанский клуб и не скрывал радости от триумфа бывшей команды – он с разбегу прыгнул в бассейн.

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Как сообщает Mundo Deportivo, в нынешнем клубе Ракитича выходку не оценили. По мнению боссов «сине-гранатовых», такое поведение неуместно с учетом недавнего позора каталонцев в Лиге чемпионов – «Барса» влетела «Баварии» со счетом 2:8.

  • Ракитич почти не играл в конце прошлого сезона, и, по слухам, покинет команду.
  • Его действующий контракт рассчитан до следующего лета.

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