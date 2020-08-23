Куман запускает масштабную трансферную карусель.

Новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман определился с первой покупкой – нидерландский коуч настаивает на переходе полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.

Куман считает, что 23-летний Ван де Бек омолодил бы костяк команды и повысил стабильность в линии полузащиты. По информации Marca, из-за высокой стоимости футболиста (45-50 миллионов евро) «сине-гранатовые» готовы включить в сделку нападающего Луиса Суареса, об интересе к которому из «Аякса» уже сообщалось.

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Помимо Суареса, «Барса» планирует расстаться с Иваном Ракитичем и Артуро Видалем.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. С «сине-гранатовыми» он завоевал 13 трофеев.

Куман пришел вместо Кике Сетьена после разгрома «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8 от «Баварии»).

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