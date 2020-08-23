Футбол
Чемпионат Испании

Пьянич подцепил коронавирус

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Миралем Пьянич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
16 минут назад

Не успел перейти в «Барселону», а уже отвернулась удача.

Новичок «Барсы» Миралем Пьянич заболел коронавирусом.

Пресс-служба каталонцев сообщила, что босниец даже не успел приехать в Барселону из Италии и самоизолируется на 15 дней. Пьянич болеет вирусом в легкой форме и чувствует себя хорошо.

Чемпионат Испании

Пьянич на 4 года стал игроком «Барселоны»

29/06/2020 В 17:49
  • «Барселона заплатила «Ювентусу» за 30-летнего ветерана 60 млн евро, еще 5 туринцы получат бонусами.
  • Миралем подписал контракт на четыре года с суммой отступных в 400 млн евро.

«Барселона» расторгла контракт с Абидалем, пригласившим Пьянича

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Италии

La Gazzetta Dello Sport: Пьянич согласовал контракт с «Барселоной»

08/05/2020 В 10:44
Чемпионат Италии

Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 млн евро

29/06/2020 В 16:20
По теме
ФутболЧемпионат ИспанииБарселонаМиралем Пьянич
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир