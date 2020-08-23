Не успел перейти в «Барселону», а уже отвернулась удача.

Новичок «Барсы» Миралем Пьянич заболел коронавирусом.

Пресс-служба каталонцев сообщила, что босниец даже не успел приехать в Барселону из Италии и самоизолируется на 15 дней. Пьянич болеет вирусом в легкой форме и чувствует себя хорошо.

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«Барселона заплатила «Ювентусу» за 30-летнего ветерана 60 млн евро, еще 5 туринцы получат бонусами.

Миралем подписал контракт на четыре года с суммой отступных в 400 млн евро.

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