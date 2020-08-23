Клуб скорее отпустит капитана бесплатно через год, чем продешевит сейчас.

«Барселона» определилась с планами в отношении капитана Лионеля Месси.

По слухам, аргентинец разочарован ситуацией в команде и сообщил тренеру Роналду Куману о сомнениях в собственном будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, если Лео подаст прошение о трансфере, каталонцы будут готовы удовлетворить желание нападающего. «Сине-гранатовые» отпустят игрока в любой клуб, который пожелает выплатить за него сумму, прописанную в контракте в качестве отступных – 700 млн евро.

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Среди претендентов на Месси называют «Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус».

Лео провел в «Барселоне» всю карьеру.

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