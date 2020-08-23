Лионель Месси
Фото: Getty Images
Клуб скорее отпустит капитана бесплатно через год, чем продешевит сейчас.
«Барселона» определилась с планами в отношении капитана Лионеля Месси.
По слухам, аргентинец разочарован ситуацией в команде и сообщил тренеру Роналду Куману о сомнениях в собственном будущем. Как сообщает Mundo Deportivo, если Лео подаст прошение о трансфере, каталонцы будут готовы удовлетворить желание нападающего. «Сине-гранатовые» отпустят игрока в любой клуб, который пожелает выплатить за него сумму, прописанную в контракте в качестве отступных – 700 млн евро.
Sport: Месси и Роналду могут оказаться в одном клубе – «Ювентус» заинтересован в Лео
- Среди претендентов на Месси называют «Манчестер Сити», «Интер», «ПСЖ» и «Ювентус».
- Лео провел в «Барселоне» всю карьеру.
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