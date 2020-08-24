Луис Суарес («Барселона»)
Фото: Eurosport
Уругваец выступает за каталонский клуб с 2014 года.
Нападающий Луис Суарес, вероятно, покинет «Барселону» в это трансферное окно.
Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, новый главный тренер «кулес» Роналд Куман позвонил уругвайцу и уведомил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Суарес не получал уведомления от «Барсы» о дате начала тренировочных сборов.
Чемпионат Испании
«Нет проблем». Суарес прокомментировал информацию, что Куман на него не рассчитывает
22/08/2020 В 09:05
В ближайшее время юристы клуба встретятся с представителями футболиста и обсудят условия расторжения контракта. Действующее соглашение Суареса с «Барсой» истекает в 2021 году.
- Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля».
- В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 28 матчей, забил 16 мячей и отдал восемь ассистов.
Mundo Deportivo: «Барселона» продаст Месси только за отступные – 700 млн евро
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат Испании
Куман не продержится в «Барсе» больше года. Следующий президент назначит Хави или Гвардиолу
19/08/2020 В 11:10
Чемпионат Испании
Marca: «Барселона» включит Суареса в сделку по Ван де Беку
ВЧЕРА В 09:14