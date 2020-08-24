Уругваец выступает за каталонский клуб с 2014 года.

Нападающий Луис Суарес, вероятно, покинет «Барселону» в это трансферное окно.

Как сообщает каталонская радиостанция RAC1, новый главный тренер «кулес» Роналд Куман позвонил уругвайцу и уведомил, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Суарес не получал уведомления от «Барсы» о дате начала тренировочных сборов.

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В ближайшее время юристы клуба встретятся с представителями футболиста и обсудят условия расторжения контракта. Действующее соглашение Суареса с «Барсой» истекает в 2021 году.

Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году из «Ливерпуля».

В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 28 матчей, забил 16 мячей и отдал восемь ассистов.

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