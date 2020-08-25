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Mundo Deportivo: «Реал» планирует уже во второй раз сократить зарплаты футболистам из-за пандемии

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«Реал»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Мадридцы переживают непростые времена.

Мадридский «Реал» вновь намерен сократить зарплаты сотрудникам клуба для смягчения последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сокращение коснется как футболистов, так и технический стафф, а также топ-менеджеров клуба, сообщает Mundo Deportivo. Издание отмечает, что из-за весенней приостановки игр «бланкос» потеряли порядка 200 млн евро.

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  • Предыдущее сокращение было в апреле и составило от 10 до 20 процентов.
  • Тогда расходы клуба сократились до 416 млн евро.

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