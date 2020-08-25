Мадридцы переживают непростые времена.

Мадридский «Реал» вновь намерен сократить зарплаты сотрудникам клуба для смягчения последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сокращение коснется как футболистов, так и технический стафф, а также топ-менеджеров клуба, сообщает Mundo Deportivo. Издание отмечает, что из-за весенней приостановки игр «бланкос» потеряли порядка 200 млн евро.

Чемпионат Испании Elespanol: Моуринью настаивает на возвращении Бэйла в «Тоттенхэм» 20/08/2020 В 10:06

Предыдущее сокращение было в апреле и составило от 10 до 20 процентов.

Тогда расходы клуба сократились до 416 млн евро.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Лига чемпионов УЕФА Зидан: «Бэйл предпочел не играть против «Сити», остальное – между ним и мной» 06/08/2020 В 21:40