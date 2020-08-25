Месси покидает Каталонию. Все детали, предпосылки и прогнозы потенциального трансфера десятилетия

2020-й, что ты делаешь, прекрати.

Мы уже не раз видели, как Месси в сердцах после очередного поражения говорил о возможном уходе из клуба. Каждый раз в это не верилось, каждый раз это заканчивалось примирением и увеличением зарплаты.

Но теперь, кажется, действительно уйдет в закат. Вот несколько пруфов и возможных вариантов продолжения карьеры.

Чемпионат Испании «Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему 22 МИНУТ НАЗАД

Раз. Инсайды.

Палмери (со ссылкой на TyC Sports). Месси окончательно решил уйти.

Marca добавляет подробностей. Лео уведомил клуб о желании уйти по факсу. Он хочет воспользоваться правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Правда, «Барса» уже ответила, что не видит юридический оснований для прекращения контракта. Пункт о разрыве действительно есть в соглашении, но для его активации нужно было уведомить клуб о решении до 30 мая. В противном случае «Барса» готова пойти в суд. Ну или получить 700 млн евро клаусулы – именно такая сумма прописана в контракте аргентинца.

Лео же рассчитывает, что ФИФА войдет в положение, ведь весь сезон перевернул коронавирус.

Два. «Барса» немедленно созвала экстренное заседание совета директоров.

Три. Пуйоль написал в твиттере, который больше походит на прощание: «Уважение и восхищение, Лео. Всецело тебя поддерживаю, друг».

Попрощался с Месси и президент Каталонии:

Отдышались. Теперь осмысление.

Последние несколько лет «Барса» находится в идеологическом тупике. С таким подбором игроков даже такие сине-гранатовые брали Примеру, да и в ЛЧ регулярно пробирались в восьмерку лучших. Но давайте честно: выиграть Кубок с ушами «Барселона» могла только если бы Месси включил режим бога на несколько матчей. Что было на самом деле, мы все помним: в последние два сезона каталонцы разбазаривали +3 после первого матча плей-офф.

Вальверде и Кике Сентьен – добротные тренеры. Для «Валенсии», «Севильи» и прочих подобных команд, но никак не для больших задач. По всей видимости, Куман тоже не устроил Лео, раз их получасовая встреча только убедила Лео в необходимости уйти.

Костяк команды, который рвал всех в начале-середине десятых, постарел. Нужна тотальная перезагрузка. С нынешним руководством клуба ждать ничего хорошего не приходится. Месси в июне исполнилось 33. Кажется, пазл сложился.

Теперь вопрос, куда?

Вариантов, на самом деле, не так много. Просто потому что единицы смогут позволить себе такой трансфер и такую зарплату (около 45 млн евро чистыми).

«Манчестер Сити»

Здесь все понятно. Шанс поиграть в лучшей лиге мира – АПЛ. Шейхи, а значит деньги. Гвардиола. Вполне достаточно, чтобы считать «горожан» главными претендентами на Месси, но здесь возникает фактор УЕФА. «Сити» только-только отбился от лигочемпионского бана (к большому неудовольствию остальных топ-клубов). Как клуб сможет обойти все ограничения, когда и так находится под микроскопом – загадка.

Лионель Месси Фото: Getty Images

ESPN утверждает, что «горожане» начали просчитывать варианты еще до уведомления Месси. Надо полагать, расчеты ускорятся.

«ПСЖ»

Другие шейхи, возможность вновь поиграть с другом-Неймаром. Если не удалось зазвать Нея в «Барсу», почему бы не присоединиться к нему в Париже? Тем более, парижане катарского происхождения так показательно ярко плюют на ФФП – один переход Нея за 222 млн чего стоит.

Месси в Париже получает гарантированную кучу чашек, но вот захочется ли ему забивать пента-трики «Дижону» и ждать ЛЧ как отдушину?

«Будем очень рады видеть его. Какой тренер откажется от Месси? Но, думаю, он закончит карьеру в «Барселоне». Он мистер «Барселона», – недавно заявлял Томас Тухель. Кажется, у немца появился шанс. По крайней мере, журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар писал, что Лео и его жене Антонелле очень нравится Париж.

Почему бы и нет.

«Интер»

Экс-владелец «нерадзурри» Массимо Моратти пытался купить Месси уже в нулевых: сначала в 2006-м, когда Месси было 17, потом через три года – уже за 250 млн евро. Оба раза получил отказ.

Лионель Месси Фото: Getty Images

«Допускаю, что «Интер» уже пытался. Я видел рекламу Suning с силуэтом Месси на Дуомо. И это заставляет меня думать, что они уже пытались его приобрести. И, думаю, попытаются еще. Финансово это будет непростая сделка, без сомнения. Но самое больше препятствие – убедить Месси приехать», – сказал Моратти уже в 2020-м.

Теперь и убедить легче, и Месси ранее купил дом в миланском отеле Порта-Нуова (там же дом и его отца). Считается, что покупки связаны с низким налогооблажением в Италии.

Но кто знает, возможно, Лео слишком соскучился по противостоянию с Роналду.

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Чемпионат Испании Marca: Месси уведомил руководство «Барселоны» об уходе из клуба по факсу ЧАС НАЗАД