БУУУУУУУУУУУУУУУУУМ.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть каталонский клуб.

Он уведомил клуб по факсу о своем желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. По данным Marca, позволяющий сделать это пункт истек 10 июня, однако ситуация с коронавирусом, возможно, позволит игроку воспользоваться этой опцией. Месси не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.

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Diario Sport при этом сообщает, что «Барса» уже ответила на запрос: клуб считает, что у Лео нет юридических оснований для разрыва контракта. Возможность об уходе действительно прописана в контракте Месси с «Барселоной», но уведомить клуб при этом сценарии нужно было до 30 мая.

«Барса» в этом сезоне не выиграла ни одного трофея, унизительно уступив «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:8.

У Лео в «Барсе» 34 трофея, включая 10 чемпионств в Примере и четыре ЛЧ.

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