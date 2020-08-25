«Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему

В руководстве сидят кретины.

Лионель Месси реально покинет «Барсу» – все авторитетные издания и инсайдеры написали, что аргентинец отказывается тренироваться и сдавать тесты на коронавирус. У него осталось лишь одно желание: поскорее свалить из Каталонии в солидный европейский клуб с адекватными боссами, лигочемпионскими амбициями и жирненьким бюджетом.

Поведение руководителей «Барсы» после 2:8 от «Баварии» можно разбирать на молекулы и вписывать в учебники по бездарному менеджменту. Вместо того, чтобы моментально дать пинка Сетьену, извиниться перед фанатами и подумать, как можно успокоить Месси, Бартомеу и его ассистенты теряли время. Например, об отставке тренера-пастуха Жозеп вспомнил через пару суток после разгрома («Кике? Ах да, он уволен»), а о судьбе Месси мистер президент даже не задумался. Наверное, решил, что Лео никуда не сорвется с зарплаты в 40 млн евро за год.

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Лионель Месси Фото: Getty Images

Глобально Бартомеу совершил две роковые ошибки. Во-первых, назначил очередного физрука. Не Хави, о котором так мечтал Месси. Не Почеттино с понятной философией и выходом в финал ЛЧ. Даже не Аллегри с гибкой тактикой и кучей трофеев. Вместо того, чтобы взять кого-то из этих достойных мужчин, президент поступил в лучших традициях кризисной «Барселоны» и дал шанс Куману. Если что, все титулы Роналда остались в нулевых, да и выглядит этот список довольно жалко. Статуса, харизмы и стратегии у Кумана тоже нет, зато есть каталонское прошлое – окей, отлично, держи контракт.

Легко догадаться, что уже на этом месте Лео Месси тотально распсиховался – он ждал кого-то более профессионального.

Но затем Бартомеу выдал еще большую глупость – разрешил Куману полностью перетасовать состав. Тогда голландец набрал Суаресу и за минуту оборвал шестилетнюю эпоху Луиса в «Барселоне». «Так и так, ты не нужен, я на тебя не рассчитываю», – выдал Куман, а потом сообщил примерно то же самое Видалю, Ракитичу и, вероятно, другим ветеранам.

Фактически Роналд плюнул в лико не только каталонским иконам, но и лично Месси – Лионеля окончательно добили кадровые понты нового коуча. Например, на их личной встрече Куман заявил: «С привилегиями покончено, ты должен делать все на благо команды. Я буду непреклонен, мы покончим с самоуправлением в раздевалке и некоторыми привычками». Месси выпал от такой дерзости и еще сильнее захотел сбежать с «Камп Ноу».

Луис Суарес, Филиппе Коутиньо, Лионель Месси, «Барселона» Фото: Getty Images

Ответ Лео «Барселоне» получился изящным. Аргентинец мог прийти в офис или устроить созвон в Zoom, но он прислал факс – то есть издевательски отреагировал на тот самый звонок Суаресу. По информации испанских медиа, в бумаге от Лионеля все прописано предельно четко: «Отпустите меня бесплатно».

Еще неделю назад казалось, что «Барселона» должна капитально разочаровать Лео, чтобы заставить его реально задуматься об уходе. В теории можно было предположить, что он не продлит контракт и уйдет летом 2021-го, после очередного краха в Лиге чемпионов.

Но руководители «блауграны» – настоящие виртуозы. Сейчас все идет к тому, что Месси покинет клуб прямо перед сезоном-2020/21 и оставит «Барсу» без денег, без лидера и без шансов на трофеи. Все справедливо: эта «Барселона» вообще не заслужила, чтобы за нее выступал Лионель Месси.

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Чемпионат Испании Marca: Месси уведомил руководство «Барселоны» об уходе из клуба по факсу ЧАС НАЗАД