Действующий президент стал персоной нон-грата.

Фанаты «Барселоны» после слухов об уходе капитана Лионеля Месси собрались у клубного офиса и требуют отставки президента Жозепа Бартомеу.

Люди стали собираться, когда на улице было светло, и остались при сумерках. Испанские медиа сообщают, что болельщики скандируют призывы с требованием Бартомеу уйти из клуба, а также заряжают «Мы любим тебя, Месси, останься».

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25 августа сразу несколько авторитетных источников сообщили, что 33-летний Месси по факту уведомил клуб об уходе.

«Барса» в сезоне-2019/20 не выиграла ни одного трофея, унизительно уступив «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:8.

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