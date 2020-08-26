Лионель Месси и Хосеп Гвардиола времен работы в «Барселоне»

Видимо, все-таки «Сити»?

Капитан «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «Манчестер Сити». Сразу несколько авторитетных источников называют приоритетным вариантом продолжения карьеры именно английский клуб.

«Как сообщил Хави Кампос на Catalunya Radio, несколько дней назад Месси позвонил своему бывшему тренеру Пепу Гвардиоле и узнал, есть ли возможность подписать контракт с «Сити», – написал журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар.

Чемпионат Испании Фанаты «Барсы» собрались возле клубного офиса. Они просят Месси остаться, а Бартомеу – уйти 2 ЧАСОВ НАЗАД

На Football Italia сообщается, что инсайд подтвердили RAC1, Cadena Ser и El Larguero. Сведения каталонской радиостанции RAC1 в последние недели обычно получают подтверждение.

Месси и Гвардиола работали вместе в «Барселоне».

25 августа медиа сообщили, что 33-летний Месси по факсу уведомил клуб об уходе.

«Барса» в сезоне-2019/20 не выиграла ни одного трофея, унизительно уступив «Баварии» в ЛЧ со счетом 2:8.

«Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему

Месси покидает Каталонию. Все детали, предпосылки и прогнозы потенциального трансфера десятилетия

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Испании Месси покидает Каталонию. Все детали, предпосылки и прогнозы потенциального трансфера десятилетия 11 ЧАСОВ НАЗАД