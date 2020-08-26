Жоан Гаспар уверен, что капитану придется остаться еще на год.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар выразил уверенность в том, что Лионелю Месси не удастся легально расторгнуть контракт с каталонцами.

«Месси не может уйти. Ему придется дождаться 2021 года. Я видел контракт, и он предельно ясен. Действие пункта [о расторжении в одностороннем порядке] истекло в июне, и пути назад нет. Я предпочту, чтобы он ушел бесплатно через год, чем сейчас менее чем за 700 миллионов евро. Здесь решает клуб, а не игрок, клуб платит игрокам – и дело не в деньгах, есть подписанный контракт и точка. Я очень люблю Месси, но «Барселону» я люблю больше – пусть платят отступные», – цитирует экс-функционера Marca.

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25 августа медиа сообщили, что 33-летний Месси по факсу уведомил клуб об уходе.

Среди претендентов на игрока называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».

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