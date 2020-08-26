Если это слишком дорого для «Парижа», то кому вообще Лео по карману?

«ПСЖ» самоустранился из гонки за подписью капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Чемпионы Франции назывались среди наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры аргентинца, но у клуба банально не хватает денег. Как сообщает L'Équipe со ссылкой на источник внутри команды, парижане не могут позволить себе приглашение Месси, даже если за него не придется заплатить ни евро – «Париж» не имеет возможности предложить аргентинцу контракт на приемлемых для него условиях и уложиться в рамки финансового фэйр-плей.

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После финала ЛЧ тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не отказался бы от возможности поработать с Месси.

Другие претенденты на Лео – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Ювентус».

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