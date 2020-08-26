Самый страшный кошмар фанатов «Барсы» становится явью.

Лидер «Барселоны» Лионель Месси принял окончательное решение покинуть клуб.

Как сообщает журналист Onda Cero Альфредо Мартинес, позицию аргентинца не поменяет даже потенциальная отставка президента Хосепа Бартомеу. Напомним, что 25 августа Месси по факсу известил «Барсу» о желании уйти.

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Месси провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру. За основу «блауграны» Лео дебютировал в 2004 году.

За 16 лет на «Камп Ноу» Лео четырежды выиграл Лигу чемпионов и стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».

«Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему

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