Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу готов уйти в отставку, если звездный нападающий Лионель Месси останется в клубе.

Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на TV3. 33-летний Месси должен публично объявить, что связывает свое будущее с «Барселоной». В таком случае Бартомеу сложит президентские полномочия.