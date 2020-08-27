Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу готов уйти в отставку, если звездный нападающий Лионель Месси останется в клубе.
Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на TV3. 33-летний Месси должен публично объявить, что связывает свое будущее с «Барселоной». В таком случае Бартомеу сложит президентские полномочия.
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- 25 августа медиа сообщили, что 33-летний Месси по факсу уведомил клуб об уходе.
- Среди претендентов на игрока называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».
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