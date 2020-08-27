Если нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинет клуб, в столице Каталонии у него останется недвижимость и автопарк.

The Sun показывает, во что инвестировал 33-летний Лео за 20 лет проживания в Испании. Месси устроился в уникальной резиденции в закрытой для полетов зоне стоимостью 6 миллионов евро. Апартаменты расположены в 19 километрах от домашнего стадиона «Барсы» «Камп Ноу». На территории есть небольшое футбольное поле, бассейн, крытый тренажерный зал и игровая площадка для детей, а еще – вид на море.

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Также Месси вложился в гостиничный бизнес и купил за 28 миллионов евро отель на прибрежном курорте в 42 километрах от Барселоны. Четырехзвездочный отель находится в 100 метрах от моря и имеет 77 спален, включая пять полулюксов и один люкс. Снять стандартный номер в высокий сезон обойдется в 116 евро в сутки. К услугам гостей – спа-центр, сауна, турецкая баня и несколько бассейнов.

Авторы материала считают, что автопарк сможет переехать вместе с Лео. Главный экспонат коллекции общей стоимостью 3,2 миллиона евро – Pagani Zonda за 1,6 миллиона. Также у него есть Maserati GranTurismo S за 111 тысяч евро и GranTurismo MC Stradale, а еще – Ferrari F43 Spider за 192 тысячи.

  • 25 августа медиа сообщили, что 33-летний Месси по факсу уведомил клуб об уходе.
  • Среди претендентов на игрока называются «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Интер» и «Ювентус».

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