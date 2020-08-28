Бартомеу окончательно разочаровался во французе, которого он привел в команду прошлым летом. Как сообщает Marca, Жозеп предложил обмен еще до позорного вылета каталонцев из Лиги чемпионов после 2:8 от «Баварии» – «индейцев» оффер не впечатлил, они ответили отказом.