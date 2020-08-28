Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу предложил «Атлетико» вернуть нападающего Антуана Гризманна в обмен на португальца Жоау Феликса.
Бартомеу окончательно разочаровался во французе, которого он привел в команду прошлым летом. Как сообщает Marca, Жозеп предложил обмен еще до позорного вылета каталонцев из Лиги чемпионов после 2:8 от «Баварии» – «индейцев» оффер не впечатлил, они ответили отказом.
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- Мотивация функционера заключается не только в чисто футбольных причинах – Феликс зарабатывает всего 3,5 мл евро в год, тогда как Гризманн – в районе 21 млн евро.
- По информации источника, раздевалка «Барсы» зла на Бартомеу за приглашение Антуана – ветераны клуба хотели возвращения Неймара.
Жозеп Бартомеу на протяжении многих лет творит на рынке ахинею, собрали лучшие примеры:
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