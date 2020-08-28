У Лионеля Месси из «Барселоны» появился еще один вариант продолжения карьеры – его мечтают видеть в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз».

Именно в этом южноамериканском клубе нападающий начинал играть в футбол до переезда в академию каталонцев – Лео не раз говорил о том, что мечтает поиграть за родную команду до завершения карьеры. Новости о желании Месси покинуть «сине-гранатовых» взбудоражили аргентинских фанатов – они настолько сильно мечтают о возвращении лучшего игрока поколения в клуб детства, что устроили парад на улицах Росарио.

Примера А
«Тигрес» обязан отпустить вратаря в «Ньюэллс Олд Бойз», если туда перейдет Месси
31/05/2020 В 15:12
  • По слухам, Месси рассчитывает воспользоваться опцией контракта, по которой он может разорвать договор в одностороннем порядке.
  • Действующая сделка 33-летнего аргентинца с клубом истекает в 2021 году.

Вице-президент «Ньюэллс Олд Бойз»: «Если Месси покинет «Барселону», он будет играть за нас»

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