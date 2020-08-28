У Лионеля Месси из «Барселоны» появился еще один вариант продолжения карьеры – его мечтают видеть в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз».
Именно в этом южноамериканском клубе нападающий начинал играть в футбол до переезда в академию каталонцев – Лео не раз говорил о том, что мечтает поиграть за родную команду до завершения карьеры. Новости о желании Месси покинуть «сине-гранатовых» взбудоражили аргентинских фанатов – они настолько сильно мечтают о возвращении лучшего игрока поколения в клуб детства, что устроили парад на улицах Росарио.
Примера А
«Тигрес» обязан отпустить вратаря в «Ньюэллс Олд Бойз», если туда перейдет Месси
- По слухам, Месси рассчитывает воспользоваться опцией контракта, по которой он может разорвать договор в одностороннем порядке.
- Действующая сделка 33-летнего аргентинца с клубом истекает в 2021 году.
Чемпионат Испании
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Чемпионат Англии
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