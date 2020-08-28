Именно в этом южноамериканском клубе нападающий начинал играть в футбол до переезда в академию каталонцев – Лео не раз говорил о том, что мечтает поиграть за родную команду до завершения карьеры. Новости о желании Месси покинуть «сине-гранатовых» взбудоражили аргентинских фанатов – они настолько сильно мечтают о возвращении лучшего игрока поколения в клуб детства, что устроили парад на улицах Росарио.