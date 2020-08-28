Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков высказался о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Мы избавляемся от легенды. Мы даем пинка под зад величайшему игроку в истории «Барселоны». Мы запятнаем его имя, его харизму. Мне очень грустно, потому что еще один легендарный игрок покидает «Барсу» через черный ход.
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Так же было со мной, с Кройфом, Шустером, Ромарио, Роналдо, Ривалдо. Многие игроки уходили из команды подобным образом», – приводит слова Христо TyC Sports.
- Месси дебютировал за основной состав «Барсы» в 2004 году.
- За 16 лет выступлений на «Камп Ноу» Лео четырежды победил в Лиге чемпионов и выиграл шесть «Золотых мячей».
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