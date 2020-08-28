Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо созвонился с Хорхе Месси – отцом капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

Леонардо хотел узнать подробности ситуации с уходом Месси из «Барсы» и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.

Чемпионат Испании
Месси владеет в Барселоне недвижимостью и автопарком на сумму 37 млн евро
ДЕНЬ НАЗАД

Хорхе Месси бразильскому менеджеру, что Лионель уже решил перейти в «Манчестер Сити». Об этом пишет L'Équipe.

  • Ранее Месси уведомил «Барселону», что хочет покинуть клуб. Решение Лео – окончательное.
  • Месси дебютировал за основной состав «Барсы» в 2004 году.
  • За 16 лет выступлений на «Камп Ноу» Лео четырежды победил в Лиге чемпионов и выиграл шесть «Золотых мячей».

Клопп рассказал, может ли «Ливерпуль» купить Месси

Подписывайся на нас Вконтакте

Трансферы
Месси предложил Неймару вместе уехать в «Сити». Главные трансферные сделки и слухи четверга
ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат Англии
Клопп рассказал, может ли «Ливерпуль» купить Месси
3 ЧАСОВ НАЗАД