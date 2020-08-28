Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо созвонился с Хорхе Месси – отцом капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
Леонардо хотел узнать подробности ситуации с уходом Месси из «Барсы» и сообщить, что парижане заинтересованы в трансфере нападающего.
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Хорхе Месси бразильскому менеджеру, что Лионель уже решил перейти в «Манчестер Сити». Об этом пишет L'Équipe.
- Ранее Месси уведомил «Барселону», что хочет покинуть клуб. Решение Лео – окончательное.
- Месси дебютировал за основной состав «Барсы» в 2004 году.
- За 16 лет выступлений на «Камп Ноу» Лео четырежды победил в Лиге чемпионов и выиграл шесть «Золотых мячей».
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