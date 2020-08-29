Журналист Кристобаль Сория озвучил подробности разговора нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
«В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть «Барселону», он первым делом подумал о «Манчестер Сити» и разговоре с Гвардиолой. Он позвонил Пепу и сказал: «Я хочу выиграть два следующих «Золотых мяча» и смогу сделать это только с тобой». Месси использовал убийственную фразу», – заявил журналист в эфире программы El Chiringuito de Jugones. Его слова приводит Marca.
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