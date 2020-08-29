«В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть «Барселону», он первым делом подумал о «Манчестер Сити» и разговоре с Гвардиолой. Он позвонил Пепу и сказал: «Я хочу выиграть два следующих «Золотых мяча» и смогу сделать это только с тобой». Месси использовал убийственную фразу», – заявил журналист в эфире программы El Chiringuito de Jugones. Его слова приводит Marca.