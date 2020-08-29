Футболисты «Реала» отреагировали на возможный уход капитана «Барселоны» Лионеля Месси из клуба.
По информации ESPN, игроки сперва не поверили в публикации медиа о том, что 33-летний аргентинец по факсу уведомил боссов «Барсы» об уходе. Сообщается, что мадридцы бурно обсуждали происходящее в общем чате в WhatsApp.
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Футболисты писали, что не представляют матчи против «Барселоны» без Месси, и удивились, что он хочет уйти в непростое для клуба время.
- Месси – лучший бомбардир в истории класико с 26 голами.
- В сезоне-2019/20 «Барселона» не выиграла ни одного титула и сокрушительно вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8 от «Баварии»).
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