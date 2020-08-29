Новость о возможном уходе аргентинца из каталонского клуба взорвала спортивный мир, но не умы высших чинов в руководстве «сине-гранатовых». Как сообщает Marca, игрок и его агент еще в июле сообщили правлению команды, что Лео не продлит контракт и намерен уйти уже нынешним летом – переговоры об этом оставались неформальными до того самого уведомления по факсу.