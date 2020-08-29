Совет директоров «Барселоны» уже полтора месяца в курсе о желании капитана Лионеля Месси покинуть команду.
Новость о возможном уходе аргентинца из каталонского клуба взорвала спортивный мир, но не умы высших чинов в руководстве «сине-гранатовых». Как сообщает Marca, игрок и его агент еще в июле сообщили правлению команды, что Лео не продлит контракт и намерен уйти уже нынешним летом – переговоры об этом оставались неформальными до того самого уведомления по факсу.
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- По слухам, 25 августа Месси уведомил клуб по факсу о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
- У Лео в «Барсе» 34 трофея, включая 10 чемпионств в Примере и четыре ЛЧ.
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