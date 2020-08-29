Бразильская легенда футбола Роналдо готовится к новому сезону Ла Лиги и расслабляется на Форментере – одном из островов неподалеку от Испании.
Бывшего игрока «Реала» и «Барселоны» сфотографировали расслабляющимся на яхте в компании своей пассии Селины Лок. Сеньорита в кремовом купальнике выглядит превосходно, а вот богатырский живот, с которым Роналдо сроднился после окончания карьеры, по-прежнему расстраивает его поклонников.
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- Роналдо принадлежит мажоритарная часть акций клуба «Реал Вальядолид».
- Прошлый сезон Ла Лиги команда закончила на 13-м месте.
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