«Барселона» согласилась продать нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

По информации Mirror, каталонцы запрашивают за 33-летнего аргентинца 280 миллионов евро. Также рассматривается вариант включения в сделку нескольких футболистов «Сити» с доплатой в размере 134 млн.

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  • Ранее «Барселона» заявила, что продаст Месси только с выплатой отступных (700 миллионов евро).
  • В случае перехода в «Сити» Лео воссоединится с Пепом Гвардиолой, с которым работал в «Барсе».

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