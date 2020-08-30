«Барселона» согласилась продать нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити».
По информации Mirror, каталонцы запрашивают за 33-летнего аргентинца 280 миллионов евро. Также рассматривается вариант включения в сделку нескольких футболистов «Сити» с доплатой в размере 134 млн.
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Пеп был замечен в Барселоне – возможно, он встречался с Месси
- Ранее «Барселона» заявила, что продаст Месси только с выплатой отступных (700 миллионов евро).
- В случае перехода в «Сити» Лео воссоединится с Пепом Гвардиолой, с которым работал в «Барсе».
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