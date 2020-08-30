Обладательница лучшей попы Бразилии («Мисс Бум Бум»-2019) Сьюзи Кортес остро отреагировала на почти стопроцентный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Я болею за «Барселону» с детства, но никогда не перестану поддерживать своего спортивного кумира, Лионеля Месси. Бартомеу и Абидаль уничтожили нашу команду, теперь из-за них величайший игрок всех времен уедет из Каталонии. Сегодня очень печальный день для меня и миллионов болельщиков «Барсы» по всему миру.

Чемпионат Испании «Барса» согласилась продать Месси в «Сити» за 280 млн (Mirror) ЧАС НАЗАД

Но я уже решила, что буду самым преданным болельщиком команды, за которую сыграет Месси. Он прав, покидая «Барселону», где царит беспорядок, в котором работают отрицательные персонажи», – написала 30-летняя модель и в одном из других постов добавила, что не будет постить фото в футболке «Барсы», пока президент Хосеп Мария Бартомеу не покинет клуб.

У девушки есть татуировки, посвященные Месси.

В 2016 году Сьюзи завалила Месси откровенными фотографиями, и футболист по просьбе жены Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Два года спустя он все же вычеркнул ее из бан-листа.

Вполне вероятно, что Месси отправится в «Манчестер Сити» и воссоединится с Пепом Гвардиолой.

Чемпионат Англии Пеп был замечен в Барселоне – возможно, он встречался с Месси 16 ЧАСОВ НАЗАД