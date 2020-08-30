Нападающий пока еще «Барселоны» Лионель Месси не прибыл в расположение клуба, чтобы сдать тест на коронавирус.

Mundo Deportivo сообщает, что футболисты приезжали на базу с 8 до 12 часов каждый в свое время. 33-летний Месси должен был прибыть в 10:15, но так и не появился. Луис Суарес, которого также связывают с уходом из клуба, приехал и сдал тест.

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По данным радиостанции RAC1, Лео не планирует посещать и тренировки клуба. Он считает, что контракт с «Барселоной» был расторгнут автоматически, когда клуб получил его уведомление по факсу. Понесет ли Месси наказание, будут решать главный тренер Роналд Куман и технический секретарь Рамон Планес.

Месси практически на сто процентов определился с уходом из клуба. Самый вероятный вариант продолжения карьеры – «Манчестер Сити».

По последним данным, «Барса» готова отдать Лео в «Сити» за 280 миллионов евро.

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