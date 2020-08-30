Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт претендует на игровой номер Лионеля Месси, чей уход из клуба практически неизбежен.
20 Minutos сообщает, что 29-летний Брэйтуэйт не против заполучить престижную «десятку» вместо нынешнего 19-го номера. Правда, пока неясно, останется ли в клубе сам Брэйтуэйт – новый коуч «Барселоны» Роналд Куман решит его будущее после первой недели тренировок.
Чемпионат Испании
Месси не приехал на медосмотр и хочет бойкотировать тренировки
- Брэйтуэйт перешел в «Барсу» из «Леганеса» в феврале 2020 года и с тех пор забил один мяч за каталонский клуб.
- Месси практически определился с уходом из «Барселоны», самый вероятный вариант продолжения его карьеры – «Манчестер Сити».
Чемпионат Испании
Фанатеющая от Месси «Мисс Бум Бум» стала болельщицей «Ман Сити»
Чемпионат Испании
«Барса» согласилась продать Месси в «Сити» за 280 млн (Mirror)