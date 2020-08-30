20 Minutos сообщает, что 29-летний Брэйтуэйт не против заполучить престижную «десятку» вместо нынешнего 19-го номера. Правда, пока неясно, останется ли в клубе сам Брэйтуэйт – новый коуч «Барселоны» Роналд Куман решит его будущее после первой недели тренировок.