Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт претендует на игровой номер Лионеля Месси, чей уход из клуба практически неизбежен.

20 Minutos сообщает, что 29-летний Брэйтуэйт не против заполучить престижную «десятку» вместо нынешнего 19-го номера. Правда, пока неясно, останется ли в клубе сам Брэйтуэйт – новый коуч «Барселоны» Роналд Куман решит его будущее после первой недели тренировок.

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  • Брэйтуэйт перешел в «Барсу» из «Леганеса» в феврале 2020 года и с тех пор забил один мяч за каталонский клуб.
  • Месси практически определился с уходом из «Барселоны», самый вероятный вариант продолжения его карьеры – «Манчестер Сити».

«Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему

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