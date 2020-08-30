Руководство чемпионата Испании по футболу дало комментарий о контракте Лионеля Месси с «Барселоной».

«В связи с различными интерпретациями (иногда противоречащими друг другу), опубликованными за последние несколько дней в тех или иных медиа, касательно ситуации игрока Лионеля Андреса Месси с «Барселоной», Ла Лига считает нужным уточнить условия контракта футболиста с клубом.

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Соглашение в настоящий момент считается действующим и содержит пункт об отступных. Его можно будет применить в случае, если Лионель Андрес Месси потребует досрочного одностороннего расторжения договора в соответствии со статьей 16 Королевского указа 1006/1985 от 26 июня, которые регулирует особые трудовые отношения профессиональных спортсменов.

В соответствии с действующими правилами и следуя всем нормативным процедурам в подобных случаях, Ла Лига не будет выполнять процедуру исключения игрока из федерации до тех пор, пока не будет выплачена целиком вся сумма, указанная в пункте об отступных», – говорится в тексте обращения на сайте Примеры.

В августе 2020 года Лионель Месси потребовал от правления «Барселоны» признать его свободным агентом и отпустить в другую команду.

Действующий контракт 33-летнего Месси рассчитан до лета 2021 года.

Лионель провел в «Барселоне» всю профессиональную карьеру.

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