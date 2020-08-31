Испанский Diario Sport сообщил подробности возможного перехода капитана «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

Английский клуб предлагает шестикратному обладателю «Золотого мяча» пятилетний контракт (до 30 июня 2025-го), по которому Месси сыграет в АПЛ лишь первые три сезона, а затем еще два года проведет в партнерской команде «Манчестера» – «Нью-Йорк Сити» в MLS.

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Лионель Месси до 2023 года получит от «Сити» 250 миллионов евро, а после переезда в Соединенные Штаты аргентинцу выплатят еще 250 млн евро. Эта сумма соответствует подписному бонусу, который Лео заработал бы сразу после трансфера в клуб Премьер-лиги. Таким образом, руководство «Манчестера» обойдет финансовый фэйр-плей и не попадет под новые санкции УЕФА.

Всего Diario Sport оценивает подписание Месси для «Манчестер Сити» в 750 миллионов евро, на один сезон Лионеля клуб будет тратить около 100 млн евро. Боссы манкунианской команды пока не обращались в офис «Барселоны», но, по оценке испанской газеты, уже проделали большую работу по приглашению Месси.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года.

Лионель считает, что может расторгнуть его в одностороннем порядке, но руководство Ла Лиги пояснило, что это произойдет лишь в случае выплаты всей суммы отступных – 700 миллионов евро.

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