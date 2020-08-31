Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подтвердил решение бойкотировать тренировки и заявил, что больше не считает себя игроком команды.

По информации Marca, 33-летний аргентинец не появился на первой тренировке после отпуска. Он дал понять руководству, что не считает себя игроком «Барселоны» и не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. Боссы надеются, что Лео изменит решение.

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В контракте Месси есть пункт, который подразумевает штраф в размере 25 процентов от зарплаты в случае пропуска 11-30 дней без уважительной причины.

Лионель уже пропустил обязательную для всех игроков сдачу тестов на коронавирус.

Самый вероятный вариант продолжения карьеры Месси – «Манчестер Сити».

Ла Лига стартует 12 сентября.

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