Нападающий «Барселоны» Лионель Месси подтвердил решение бойкотировать тренировки и заявил, что больше не считает себя игроком команды.
По информации Marca, 33-летний аргентинец не появился на первой тренировке после отпуска. Он дал понять руководству, что не считает себя игроком «Барселоны» и не прибудет в расположение клуба к началу чемпионата Испании. Боссы надеются, что Лео изменит решение.
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В контракте Месси есть пункт, который подразумевает штраф в размере 25 процентов от зарплаты в случае пропуска 11-30 дней без уважительной причины.
- Лионель уже пропустил обязательную для всех игроков сдачу тестов на коронавирус.
- Самый вероятный вариант продолжения карьеры Месси – «Манчестер Сити».
- Ла Лига стартует 12 сентября.
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