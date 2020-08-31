Руководство «Барселоны» утверждает, что единственный шанс для Лионеля Месси бесплатно покинуть клуб в это межсезонье, – отказаться от зарплаты за следующий год и пропустить сезон-2020/21.

В юридической службе «блауграны» считают, что Месси в случае неполучения оклада не сможет выступать за главную команду и бесплатно покинет «Камп Ноу» летом 2021 на правах свободного агента после истечения соглашения. Сам Лео рассуждает таким образом, что в контракте есть пункт о досрочном выходе по окончании сезона. Но источники ESPN в каталонском клубе сообщили, что дедлайн об активации этого пункта истек в июне.

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Юридические советники Месси настаивают, что 33-летний аргентинец уже расторг договор, – поэтому игрок не явился в воскресенье, 30 августа, на предсезонный сбор с основным составом. В «Барсе» же полагают по-другому, и руководство Ла Лиги согласно с боссами «сине-гранатовых» – Лионель по-прежнему связан обязательствами с каталонцами.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу планирует на этой неделе встретиться с отцом Месси Хорхе, чтобы обсудить ситуацию. При этом руководство сохранило в силе предложение о продлении соглашения с Лео до 2023 года. Условия останутся схожими с теми, что прописаны в текущем договоре с аргентинцем, – приблизительно 100 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Также источники ESPN передают, что «Барса» ответит Месси на бюрофакс, в котором он уведомил менеджмент в пропуске первых тренировок под руководством Роналда Кумана. Члены правления каталонского клуба попросят Лионеля остаться в команде и не уходить в «Манчестер Сити», который считают основным претендентом на шестикратного обладателя «Золотого мяча».

25 августа «Барселона» официально подтвердила желание Месси уйти. Его контракт заканчивается в июне 2021 года.

Сумма отступных в действующем соглашении 33-летнего форварда с клубом составляет 700 миллионов евро.

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