Фанаты «Штутгарта» запустили сбор средств на покупку форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
33-летний аргентинец заявил о желании покинуть каталонский клуб, и фанаты немецкой команды увидели в этом возможность неплохого усиления. Болельщики открыли сбор средств на сайте GoFundMe, их цель – 900 млн евро с расчетом на расходы по контракту звезды. Пока фандрайзинг на отметке 1282 евро, в успехе начинания есть сомнения. Организатор отметил, что в случае недобора вся сумма будет перечислена благотворительной организации.
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- Ранее «Барселона» заявила, что продаст Месси только с выплатой отступных (700 миллионов евро).
- Главным претендентом на игрока считается «Манчестер Сити».
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