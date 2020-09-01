33-летний аргентинец заявил о желании покинуть каталонский клуб, и фанаты немецкой команды увидели в этом возможность неплохого усиления. Болельщики открыли сбор средств на сайте GoFundMe, их цель – 900 млн евро с расчетом на расходы по контракту звезды. Пока фандрайзинг на отметке 1282 евро, в успехе начинания есть сомнения. Организатор отметил, что в случае недобора вся сумма будет перечислена благотворительной организации.