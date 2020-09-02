Отъезд Лионеля Месси из «Барселоны» может стать причиной, по которой президента клуба Жозепа Бартомеу упекут за решетку.
В следующем году «сине-гранатовые» проведут новые выборы на пост президента, и на данный момент у Бартомеу не слишком много шансов сохранить позицию. Журналист Гильем Балаге предполагает, что Жозеп боится возможных санкций от преемника – у него есть личная причина бояться ухода Месси даром. «Если Бартомеу невыгодно избавится от Месси, следующий президент может обвинить его в ненадлежащем обращении с активами. Это может повлечь огромную плату из его собственных средств или даже тюрьму! Поэтому он будет противостоять уходу Месси до конца», – написал журналист в твиттере.
- Сценарий выглядит маловероятным, но тюрьма для экс-президентов каталонцев – не что-то новое. Предшественник Бартомеу Сандро Росель провел в заключении 643 дня.
- В мае 2017-го его арестовали по обвинению в отмывании денег; в феврале 2019-го функционер был оправдан.