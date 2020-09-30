Капитан «Барселоны» Лионель Месси через медиа обратился к болельщикам, прокомментировав ситуацию с возможным уходом из клуба, который все же не состоялся.

«После стольких разногласий хочу положить этому конец. Болельщики «Барселоны» должны объединиться и поверить, что лучшее еще впереди. Я несу ответственность за собственные ошибки, но если они и были допущены, то только ради того, чтобы сделать клуб лучше и сильнее.

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Сейчас сочетание страсти и энтузиазма – единственный способ достичь целей, объединившись и всегда двигаясь в одном направлении. Я хочу обратиться ко всем болельщикам и людям, которые следят за «Барселоной». Если в какой-то момент что-то, что я сказал или сделал, могло задеть кого-то из вас, не сомневайтесь – я всегда делал это, думая только о лучшем для клуба», – приводит слова 33-летнего Месси Diario Sport.

В межсезонье-2020 Лео направил в клуб факс о желании уйти с просьбой расторжения контракта. «Барса» ответила, что такая опция уже недействительна – поэтому Месси доработает контракт до конца (до лета 2021 года).

На аргентинца претендовали «Манчестер Сити» и «Интер».

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