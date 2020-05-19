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Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»
00:08:29
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«Джиро д’Италия»
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Велоспорт
«Джиро д’Италия»
Лучшие этапы
Eurosport 2
11:55-13:28
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Снукер
Селби – К. Уилсон
China Open-2018. 1/2 финала
Eurosport 1
12:29-13:29
Премиум
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5 худших трансферов «Реала» (видео)
00:08:29
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