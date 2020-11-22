Гранада
    -
    20:30
    22.11.20
    Нуэво Лос Карменес
    Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании • Тур 10
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      Гранада - Реал Вальядолид

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 22 ноября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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