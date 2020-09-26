Реал Бетис
    -
    22:00
    26.09.20
    Бенито Вильямарин
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Бетис - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 26 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Бетис – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 26 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мануэль Пеллегрини или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Бетис и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Бетис и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Сурен Аванесьян
      Главное 
       
       Удалить
       

      У «Мадрида» второй матч с «Реалами» подряд: за выездом к «Сосьедаду» последует бойня с «Бетисом». Вторая потеря очков подсветит вопросы к Зидану, особенно если чемпионы вновь отыграют суховато в финальной трети. Случится ли это, расскажет Eurosport.ru.