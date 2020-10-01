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Атлетик Бильбао - Кадис

Чемпионат Испании - 1 октября 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Кадис на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Гаиска Гаритано или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

