Гранада
    -
    21:00
    12.01.21
    Нуэво Лос Карменес
    Осасуна
      Чемпионат Испании • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Гранада - Осасуна

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Осасуна на Eurosport.ru! 12 января 2021 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Ягоба Аррасате? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Осасуна и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Осасуна, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет