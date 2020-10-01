Сельта
    -
    22:30
    01.10.20
    Балаидос
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 4
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      Сельта - Барселона
      Чемпионат Испании - 1 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Барселона на Eurosport.ru! 1 октября 2020 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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