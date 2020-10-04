Осасуна
    -
    13:00
    04.10.20
    Эль-Садар
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 5
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      Онлайн
      Осасуна - Сельта
      Чемпионат Испании - 4 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Осасуна – Сельта на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Ягоба Аррасате или Оскар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Осасуна и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Осасуна и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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