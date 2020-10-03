Атлетико Мадрид
    -
    17:00
    03.10.20
    Ванда Метрополитано
    Вильярреал
      Чемпионат Испании • Тур 5
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      Онлайн
      Атлетико Мадрид - Вильярреал
      Чемпионат Испании - 3 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Вильярреал на Eurosport.ru! 3 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Унаи Эмери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Вильярреал и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Вильярреал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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