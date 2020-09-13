Алавес
    -
    15:00
    13.09.20
    Мендисорроса
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 1
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      Алавес - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 13 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Алавес – Реал Бетис на Eurosport.ru! 13 сентября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Мануэль Пеллегрини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Алавес и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Алавес и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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