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Перед матчем
Реал Мадрид - Хетафе
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Хетафе на Eurosport.ru! 9 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Реал» и «Хетафе» – одна из самых предсказуемых пар испанского чемпионата. «Бланкос» постоянно и жестоко гасят земляков: последняя победа «Хетафе» над «Реалом» случилась аж в 2012 году, за это время «синие» отжали только одну ничью, постоянно проигрывая. Причем «бланкос» нередко вколачивают сопернику кучу голов, была даже победа 7:3. Но сейчас «Реал» немного поплыл, а Зидана фаны все чаще хотят слить. «Бланкос» за последние недели потерпели несколько стыдных поражений, поэтому «Хетафе» вполне может окончить ужасную серию. Смотрим игру вместе, чтобы точно ничего не пропустить!