Гранада
    -
    19:30
    20.09.20
    Нуэво Лос Карменес
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 2
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Гранада - Алавес
      Чемпионат Испании - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Алавес на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Пабло Мачин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет