Уэска
    -
    17:00
    20.09.20
    Эль-Алькорас
    Кадис
      Чемпионат Испании • Тур 2
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Уэска - Кадис
      Чемпионат Испании - 20 сентября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Уэска – Кадис на Eurosport.ru! 20 сентября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мичел или Альваро Кервера Диас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уэска и Кадис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уэска и Кадис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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