Сельта
    -
    18:00
    01.11.20
    Балаидос
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 8
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      Сельта - Реал Сосьедад

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Оскар или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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